Macherio – Quella che si tratteggia in queste ore, sembra essere una storia di violenza domestica che attraversa i continenti e si conclude con un brutale femminicidio. Guglielmina Sanchez Nunes Iada, peruviana di 34 anni, è stata uccisa mercoledì sera a Macherio, in provincia di Monza e Brianza: è morta strangolata in una ex caserma abbandonata. Per l’omicidio è stato arrestato l’ex compagno Alexander Dilcherez Quila, 38 anni, che l’aveva raggiunta in Italia sei mesi fa nonostante lei avesse cercato di sottrarsi alle sue violenze. È indagato per omicidio aggravato e atti persecutori. La tragedia ha radici profonde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Guglielmina, madre di due figli strangolata a Macherio: arrestato l’uomo che l’aveva perseguitata dal Perù all’Italia