Incendio nella Pineta Dannunziana | la risposta degli assessori Orta e Pignoli alle critiche di Simona Barba

Orta: “Nessuna trascuratezza nella gestione del verde” L’assessore Orta ha risposto alle accuse di trascuratezza nella manutenzione dell’area verde, sottolineando come le attivitĂ di sfalcio e cura siano effettuate regolarmente nelle zone frequentate dalla cittadinanza, al fine di garantire sicurezza e accessibilitĂ . Ha precisato che nelle aree della riserva non aperte al pubblico, come quella interessata dall’incendio, viene invece rispettato un criterio di conservazione ambientale, in linea con le finalitĂ di tutela previste per l’area protetta. Ha aggiunto che vengono effettuati costanti interventi di rimozione degli alberi pericolanti lungo i sentieri e che, nelle settimane precedenti al rogo, erano stati svolti lavori mirati nella vegetazione circostante. 🔗 Leggi su Citypescara.com

In questa notizia si parla di: orta - incendio - pineta - dannunziana

Pescara: incendio tra Viale della Pineta e il Laghetto dei Cigni. La città di Pescara ha vissuto lo stesso incubo dell’agosto 2021: nella notte fra il 15 e 16 luglio un incendio ha interessato la pineta dannunziana nella zona compresa tra Viale della Pineta e il Lag Vai su Facebook

CristianOrta Vai su X

Orta e e Pignoli replicano a Barba (Avs Radici in Comune) sull'incendio nella pineta: Butta in confusione diversi temi sul rogo; Il M5s sull'incendio nella riserva dannunziana: 'Con i tagli regionali ai fondi ancora meno tutele per la nostra pineta'; Incendio Pineta, Orta e Pignoli attaccano Barba: Fanatismo ambientalista.

Pineta Dannunziana: dopo l’incendio le polemiche - A distanza di 24 ore dall'incendio che ha interessato i comparti 3 e 4 della Pineta Dannunziana a Pescara, prontamente domato dai Vigili del Fuoco, duro confronto tra maggioranza e opposizione sulla m ... Segnala rete8.it

Orta e e Pignoli replicano a Barba (Avs Radici in Comune) sull'incendio nella pineta: "Butta in confusione diversi temi sul rogo" - Gli assessori comunali replicano alla consigliera d'opposizione Simonra Barba sulla questione dell'incendio scoppiato nel comparto 3 della pineta dannunziana ... ilpescara.it scrive