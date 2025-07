Guardian | l’europea Mbda vende componenti per bombe usate sui civili a Gaza

La più grande azienda europea di missili, la Mbda, fornisce componenti chiave per le bombe Gbu-39, impiegate da Israele in attacchi che, secondo un’inchiesta del Guardian realizzata con Disclose e Follow the Money, hanno causato centinaia di vittime civili a Gaza, inclusi molti bambini. Nonostante il governo britannico abbia sospeso 29 licenze per l’export verso Israele nel settembre 2023, le forniture da parte della controllata statunitense di Mbda sono rimaste fuori dal provvedimento. Dall’inizio della guerra, Israele ha ricevuto circa 4.800 bombe Gbu-39 nell’ambito del programma di aiuti militari Usa, con l’ultima fornitura – 2. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Guardian: l’europea Mbda vende componenti per bombe usate sui civili a Gaza

