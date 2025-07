Durante un raid aereo israeliano è stata colpita la Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza. Due persone sono rimaste uccise, come confermato Patriarcato Latino di Gerusalemme in una nota: "Con grande dolore il Patriarcato Latino di Gerusalemme può ora confermare che due donne sono morte come conseguenza di un attacco apparentemente di Israele che ha colpito la chiesa della Sacra Famiglia, questa mattina". Dodici persone invece sarebbero rimaste ferite, tra queste il parroco, Padre Gabriel Romanelli, che ha riportato una lieve ferita a una gamba. L’esercito israeliano ha parlato di “errore di tiro” in merito all’attacco. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Raid israeliano colpisce la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza. Meloni: "Attacchi inaccettabili"