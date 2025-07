In Europa Paesi come Portogallo e Spagna aprono la strada al congedo mestruale ufficializzandolo come legge L' Italia ancora no

U n vento di cambiamento soffia dal Portogallo, portando con sé una notizia che potrebbe riscrivere le regole del benessere femminile sul posto di lavoro e a scuola. Qui, il congedo mestruale retribuito non è più un’idea, ma una realtà sancita per legge. Il Paese non ha lesinato: la nuova normativa, infatti, riconosce esplicitamente patologie come l’endometriosi e l’adenomiosi quali condizioni croniche che meritano tutela. Un passo audace che punta i riflettori su un dibattito globale che coinvolge anche l’Italia, dove questo riconoscimento ufficiale non è ancora avvenuto. Mestruazioni e sindrome premestruale: i consigli per alleviare i sintomi X Congedo mestruale in Portogallo: sì a 3 giorni di assenza al mese. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In Europa, Paesi come Portogallo e Spagna aprono la strada al congedo mestruale, ufficializzandolo come legge. L'Italia ancora no

In questa notizia si parla di: congedo - portogallo - mestruale - legge

L’Italia piange la scomparsa del leggendario #NightSpirit. Ci ha lasciati uno degli eroi con la coda che hanno fatto la differenza fra la vita e la morte. Night Spirit, Pastore Australiano della Polizia di Stato, si è spento a 14 anni accanto alla sua storica compagna Vai su Facebook

Congedo mestruale retribuito, in Portogallo è legge: quando in Italia?; Congedo mestruale: anche in Portogallo è stato approvato; Il Portogallo introduce il congedo mestruale retribuito.

Congedo mestruale retribuito, in Portogallo è legge: quando in Italia? - In Europa, Paesi come Portogallo e Spagna aprono la strada al congedo mestruale, ufficializzandolo come legge. iodonna.it scrive

Portogallo, approvato il congedo mestruale: riconosciuto alle donne il diritto a tre giorni retribuiti - In Portogallo il Legislatore ha deliberato: congedo mestruale per le donne approvato. Scrive msn.com