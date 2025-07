Come sarà Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni trama e cast | i nuovi attori i personaggi e le foto dal set

La fiction Il paradiso delle signore 8 tornerà in onda a settembre. Sarà l'ottava stagione nella formula daily ma la decima stagione in totale. Svelate le prime anticipazioni e i nuovi personaggi che impreziosiranno la trama. Tra le new entry anche Simone Montedoro nei panni di Fulvio Rinaldi. Tutte le foto dal set. 🔗 Leggi su Fanpage.it

ULTIM’ORA – Non sarà più al Paradiso Delle Signore: ha salutato il cast per l’ultima volta | Nemmeno un’ultima puntata d’addio - Si prevedono grandissime novità per la celebre soap che accompagna da anni gli spettatori nei pomeriggi di Rai 1.

È STATO BELLO, MA IO MI FERMO QUI | Addio al Paradiso delle Signore: personaggio tagliato, non ci sarà a settembre - In attesa degli episodi della nuova stagione che andranno in onda a settembre si vocifera su alcuni addii inaspettati.

Il Paradiso Delle Signore 10, Nuovo Cast: Nuovi Personaggi E Chi Non Ci Sarà! - Scopri tutte le anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 10: nuovi personaggi, ritorni inaspettati e colpi di scena in arrivo da settembre su Rai 1.

Vi ricordo che mancano 63 giorni alla nuova stagione Vi piace il nuovo look di Marcello? #ilparadisodellesignore Vai su Facebook

