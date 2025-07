Soldati armati di Stinger nella metropolitana | lo scudo guerriglia contro le mire della Cina

Nell'ambito delle sue esercitazioni militari più lunghe e importanti dell'anno Taiwan si sta addestrando in vista di un'eventuale invasione da parte di Pechino. I militari di Taipei hanno trasportato missili Stinger e lanciagranate nella metropolitana cittadina per prepararsi a una ipotetica guerra urbana combattuta nella megalopoli. Il filmato delle manovre, parte dell'annuale Han Kuang, è stato pubblicato dalla Military News Agency. L'ufficio stampa del ministero della Difesa taiwanese ha spiegato che i suoi soldati stavano anche imparando ad " utilizzare le strutture sotterranee per trasferire le truppe ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Soldati armati di Stinger nella metropolitana: lo scudo "guerriglia" contro le mire della Cina

