Rai 1 inarrestabile | Canale 5 rimette mano alla programmazione del pomeriggio ma è bufera

News tv. – C’è fermento negli uffici di Cologno Monzese. E stavolta non si tratta solo del consueto assestamento estivo o delle classiche manovre di transizione tra una stagione televisiva e l’altra. Qualcosa si sta muovendo nel cuore del pomeriggio televisivo di Canale 5, e lo fa in risposta a segnali chiari arrivati dai telespettatori. Tutto è cominciato con una scommessa azzardata, ma vinta: il ritorno de “La Ruota della Fortuna”. Un format che sembrava ormai archiviato tra i cimeli degli anni ’90 e che invece ha riacceso, con una potenza inaspettata, la fascia dell’ access prime time. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Rai 1 inarrestabile: Canale 5 rimette mano alla programmazione del pomeriggio, ma è bufera

