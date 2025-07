Pat McAfee è tornato sul ring per la prima volta dopo oltre un anno quando ha affrontato Gunther a Backlash. Il Ring General era stato estremamente scontento di McAfee e Michael Cole per i loro sfrenati festeggiamenti in occasione della vittoria del World Heavyweight Title da parte di Jey Uso a WrestleMania 41, dove Gunther aveva ceduto a sorpresa. Gunther ha poi sconfitto McAfee, ponendo fine alla loro breve faida e da allora ha riconquistato il World Heavyweight Championship ed ha posto fine alla carriera di Goldberg, Hall of Famer della WWE. Dopo il match di Backlash, Pat McAfee è tornato ai suoi soliti incarichi di commento, ma ha saltato Raw il 9 giugno, sostituito da Wade Barrett direttamente da SmackDown. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Svelati i motivi dell’assenza di Pat McAfee