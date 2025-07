Montesilvano il comitato di via Emilia contesta il ritorno al doppio senso | Scelta improvvisata e inefficace

Secondo Di Cola, la modifica non è il frutto di una pianificazione strutturata, bensì una misura transitoria adottata per gestire le chiusure estive del lungomare. Il risultato, però, è un generale malcontento: "È una decisione che non tiene conto delle reali esigenze della zona né della logica del traffico urbano", afferma. Una delle principali criticità riguarda i parcheggi, che risultano ridotti e insufficienti a garantire un accesso agevole alle abitazioni e alle attività commerciali della zona. "La situazione è diventata insostenibile – prosegue – per residenti e turisti. Trovare un posto auto è quasi impossibile, e le traverse secondarie non offrono soluzioni.

