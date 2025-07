Bruxelles apre infrazione contro Madrid per Opa Bbva su Sabadell

Bruxelles ha avviato una procedura di infrazione contro la Spagna a seguito dell'autorizzazione data dal governo iberico all'operazione di pubblico acquisto (Opa) di Bbva sul Banco Sabadell, a condizione che le due entitĂ si mantengano separate per tre anni. La Commissione Europea contesta le norme spagnole che conferiscono al governo "poteri illimitati per intervenire in fusioni e acquisizioni bancarie", ritenendo che ciò violi le competenze esclusive della Banca centrale europea (Bce) e dei supervisori nazionali, segnalano fonti comunitarie riprese dai media iberici, fra cui l'agenzia Europa Press. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bruxelles apre infrazione contro Madrid per Opa Bbva su Sabadell

