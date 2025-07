Juventus Amoruso | L’attacco va ampliato Per Vlahovic il momento di cambiare ambiente

È una squadra in costruzione la Juventus, con la società che in questa prima parte di calciomercato si sta concentrando molto sull’attacco, come dimostra anche la chiusura dell’affare Conceicao. Proprio della situazione del reparto offensivo bianconera ha parlato Nicola Amoruso, ex centravanti della Vecchia Signora, che ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Apertura dedicata al primo volto nuovo dell’estate bianconera, ovvero Jonathan David: “Se mi piace? Si, ma non credo basti. È un giocatore forte, che ha qualità importanti. Però credo che l’attacco vada ancora ampliato. Bisogna capire anche il caso Vlahovic come andrà a finire, ma creso che con Kolo Muani potrebbero essere una coppia importante”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Amoruso: “L’attacco va ampliato. Per Vlahovic il momento di cambiare ambiente”

Crotone Juventus Next Gen LIVE: un rientro tra i titolari per Brambilla, conferme in attacco. Le scelte ufficiali per il match playoff - di Redazione JuventusNews24 Crotone Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff di Serie C 2024/25.

Juventus, attacco spuntato: 70 milioni a bilancio per soli 18 goal in campionato, con l'eccezione Yildiz - La Juventus di Igor Tudor è pronta a sfidare il Monza (match previsto per questa domenica alle ore 18), a dimenticare la sconfitta di Parma.

Conte ci riprova, la Juventus nel mirino: Manna già all’attacco - La Juventus sempre nel mirino e Antonio Conte ci riprova: Giovanni Manna ha cominciato già la sua spedizione La stagione del Napoli è stata inaspettatamente un viaggio ricco di emozioni e sorprese positive.

