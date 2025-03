Oasport.it - LIVE Bronzetti-Sakkari 3-6, 7-5, 3-4, WTA Miami 2025 in DIRETTA: la greca piazza l’allungo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Ace, il nono della partita per lache accoglie il punto con un urlo30-40 Fantastico dritto diche sale sopra la palla e trova il vincente con l’incrociato.30-30 Dritto incrociato dellache chiude con il lungolinea.15-30 Regalo diche perde il controllo del dritto15-15 Rimane negli ultimi centimetri di campo il rovescio lungolinea diche poi chiude con la volee.0-15 Ottima risposta dell’azzurra che mette i piedi in campo e chiude con il dritto.3-4 Gioco: buon servizio ad uscire per l’italiana che prova a rimanere in scia.40-0 Vola via il rovescio di.30-0 Si ferma a metà rete il dritto dal centro della.15-0 Termina lungo il passante di rovescio diche sembra galvanizzata da quanto successo negli ultimi minuti.