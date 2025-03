Ilnapolista.it - Ranieri: «Non facciamo vittimismi. Il mio futuro? Non cambio idea, a fine stagione saprete il nome»

: «Non. Il mio? Non, ail»Conferenza stampa di(allenatore della Roma) che non ha cambiatosull’espulsione di Hummels contro il Bilbao, ha solo un po’ ammorbidito la sua posizione:«Avevo fatto quella dichiarazione perché avevo visto l’immagine da un televisivo. Io credo che ci potesse stare il rosso ma forse era una decisione un po’ forzata, perché non c’erano tutti i parametri per dire che era una chiara occasione da gol. Credo che l’arbitro sia stato un pochino severo, anche perché la partita era particolare. Pazienza, Turpin lo vorrei sempre così come Letexier perché sono arbitri bravissimi e decisionisti. Non è andata per il verso giusto ma questo è il calcio, non». Sui cambi.«Ho a disposizione 26 giocatori, si possono fare 5 cambi.