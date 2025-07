Andrea Cavallari fermato in Spagna con documenti falsi Gli ultimi giorni della fuga del 26enne condannato per la strage di Corinaldo

È stato individuato e arrestato Andrea Cavallari, uno dei condannati per la strage di Corinaldo. Il 26enne era evaso nei giorni scorsi approfittando di un permesso di uscita dal carcere che gli era stato concesso per discutere la tesi di laurea. Il giovane è stato fermato attorno alle 10 mentre si apprestava a lasciare un hotel a Lloret de Mar, nota località turistica sulla costa catalana, dove aveva trovato alloggio sotto falso nome e con documenti falsi. Non era armato e aveva in tasca numerose banconote false, delle quali attualmente si sta investigando la provenienza. È quanto hanno spiegato all’ Ansa fonti investigative della polizia di Barcellona, che in stretta collaborazione con i carabinieri hanno posto fine alla latitanza del giovane. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: andrea - cavallari - giorni - 26enne

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari in fuga: il cellulare in cella e i contatti albanesi per evadere il giorno della laurea - CORINALDO Potrebbe essere fuggito in Est Europa Andrea Cavallari, il 26enne condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo.

L’ultimo pranzo di Andrea Cavallari: brindisi e sorrisi, poi è sparito nel cuore di Bologna - Bologna, 8 luglio 2025 – Il pranzo in una saletta riservata, all’interno del bel locale di via Righi, ‘The man and the sea’, a due passi da via Indipendenza, ristorante con cucina marchigiana dove si servono piatti di pesce.

Andrea Cavallari fuggito dopo la laurea, l’appello del patrigno: “Rientra in carcere. Torna sui tuoi passi” - Bologna, 8 luglio 2025 – “ Ci voleva la scorta. Non dovevano farlo uscire da solo, è stato uno sbaglio”.

È durata 14 giorni la fuga di Andrea Cavallari. Camminava normalmente per una strada di Barcellona quando le forze dell'ordine spagnole lo hanno arrestato. Il 26enne, condannato per la strage di Corinaldo del 2018 come uno dei due capi della "Banda dell - facebook.com Vai su Facebook

#Bologna È durata 2 settimane la fuga di Andrea #Cavallari, il 26enne fuggito dopo aver discusso la tesi. È stato arrestato a Barcellona. Stava scontando una pena a 11 anni e 10 mesi per la strage nella discoteca di #Corinaldo. La cronaca di Francesco Rossi Vai su X

Strage di Corinaldo, catturato Andrea Cavallari: fuggito dopo la laurea, era a Barcellona; Fuga terminata per Andrea Cavallari, il 26enne è stato catturato a Barcellona; Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari fermato a Barcellona: i dettagli sulla fuga.

Evaso dopo la laurea, i 14 giorni in fuga di Cavallari - Poi il nulla: la fidanzata, le piste, gli appelli e la caccia all’uomo finita nelle strade di Barcellona ... Come scrive msn.com

Corinaldo: evaso dopo la laurea, Andrea Cavallari fermato a Barcellona - È stato catturato Andrea Cavallari, uno dei condannati per la strage di Corinaldo, evaso nei giorni scorsi dopo aver discusso la tesi di laurea all'Università di Bologna. Si legge su ansa.it