Terricciola | nei primi cinque mesi dell' anno aumenta la differenziata e diminuiscono i rifiuti

I numeri sono incoraggianti. E parlano di un lavoro di squadra - Comune e cittadini - che sta portando risultati importanti. Anche se c’è ancora molto da fare. Di sicuro, a poco piĂą di un anno dall’insediamento dell’attuale amministrazione comunale, a Terricciola i primi risultati della politica. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: terricciola - primi - anno - cinque

La montagna in estate è la meta perfetta per sfuggire al caldo opprimente: ecco cinque rifugi d’alta quota in Toscana, dalle Alpi Apuane alle foreste del Casentino, dove respirare aria pulita, camminare nel verde tra boschi secolari e cascate e ritrovare fresco e - facebook.com Vai su Facebook

Terricciola: nei primi cinque mesi dell'anno aumenta la differenziata e diminuiscono i rifiuti; Incendio di sterpaglie vicino un'oliveta a Terricciola; Terricciola, nel borgo del vino apre il terzo locale in cinque mesi: inizia l’avventura de “Il Tino” di Roberta.

Cinque milioni di bambini nel mondo muoiono prima di compiere 5 anni - A livello mondiale, 148 milioni di bambini soffrono di arresto della crescita, 45 milioni sono deperiti e quasi 5 milioni muoiono prima di aver compiuto cinque anni, ovvero l’equivalente dell ... vita.it scrive

In pensione cinque anni prima: ecco come funziona - il Giornale - Grazie alla "pace contributiva" si può anticipare fino a cinque anni la pensione: come funziona, i calcoli da fare, chi ne rimane escluso e cosa prevede la nuova Manovra ... Come scrive ilgiornale.it