Incidente a Mandello del Lario si scontra in moto contro un' auto | grave ragazzino di 14 anni

Mandello del Lario (Lecco), 17 luglio 2025 – Grave incidente stradale in moto per un ragazzino di 14 anni. L'incidente è successo nel primo pomeriggio di oggi a Mandello del Lario. Il 14enne viaggiava in sella alla sua moto da enduro, un cinquantino. Si è scontrato frontalmente con una Toyota Aigo, il cui conducente, che arrivava dalla direzione opposta, stava svoltando alla sua sinistra. L'adolescente ha sterzato per evitare l'impatto, che però c'è stato ugualmente: è stato sbalzato contro il parabrezza dell'utilitaria, che ha sfondato, e poi è caduto a terra. Traumi e fratture: è sotto osservazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

