Jeff Bezos regalo speciale a Venezia dopo le nozze | cifra da capogiro

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez continua a far parlare di sè anche dopo settimane e non c’è da stupirsi visto che è stato un evento davvero epico, sia per la quantitĂ di ospiti vip presenti all’evento, sia per le cifre da capogiro che sono state spese. E se l’intera cittĂ o quasi ha storto il naso per essere stata praticamente blindata nei giorni dei festeggiamenti del patron di Amazon, dopo le nozze è arrivata una notizia davvero eclatante: Bezos avrebbe lasciato all’ Hotel Aman, in cui ha alloggiato a Venezia con la moglie e gli altri ospiti, una mancia a 3 zeri che ha subito fatto il giro del web. 🔗 Leggi su Dilei.it

