Milan quali giocatori valorizzerà Allegri? Non solo Leao c' è un nome a sorpresa

È tornato OnlyFanta! Nella nuova puntata ( guarda l’episodio completo su YouTube ) Samuele Mandarò e Nicolas Cariglia analizzano tutti gli allenatori di Serie: i pro e i contro di ogni allenatore e quali giocatori possono essere valorizzati. In questo estratto si parla del Milan di Allegri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, quali giocatori valorizzerà Allegri? Non solo Leao, c'è un nome a sorpresa...

Lekatompessy e Zolotarchuk non sono nuovi giocatori del Milan, ma li conoscete benissimo - Pulisic si chiamerà Harlow, Reijnders diventerà Lekatompessy, il neo acquisto Santiago Gimenez lo conosceremo come Zolotarchuk.

Il nuovo Milan: ecco come Conceicao ha rivitalizzato squadra e giocatori - Venti giorni fa, a Udine, il Milan di Sérgio Conceição è passato dal 4-2-3-1 al 3-4-3: i motivi per cui la squadra si è finalmente assestata

Milan, ecco l’appello di mister Conceicao ai suoi giocatori - Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha lanciato un appello ai suoi ragazzi in vista di questo impegnativo finale di stagione

