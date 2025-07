Catturato Simone Bartiromo narcos della camorra tra i 100 latitanti più pericolosi | preso dopo tre anni – Video

È stato catturato dopo quasi tre anni di latitanza, Simone Bartiromo, il broker del narcotraffico internazionale. Membro di un’organizzazione criminale camorristica dedita al traffico internazionale e organizzato di droga su larga scala, è stato scovato dai Carabinieri vicino Alicante, in Spagna. Dal Paese iberico, secondo gli inquirenti, riforniva le piazze napoletane, siciliane e pugliesi. La cattura di Bartiromo, 34 anni, inserito nell’elenco de i 100 latitanti più pericolosi, è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli, la D.C.S.A. e il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Catturato Simone Bartiromo, narcos della camorra tra i 100 latitanti più pericolosi: preso dopo tre anni – Video

