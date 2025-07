Bambini nati liberi da malattia ereditaria grazie a metodo vietato in Italia

Otto bambini – quattro femmine e quattro maschi, inclusi due gemelli – sono nati in Inghilterra grazie a una tecnica innovativa di fecondazione in vitro, il **trasferimento pronucleare**, che ha evitato loro di ereditare gravi malattie genetiche mitocondriali trasmesse dalle madri. La procedura è stata eseguita dall'Università di Newcastle e dal Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust. Il metodo prevede lo spostamento del nucleo dell'ovulo della madre in un ovulo donato da una donna sana, privato del proprio nucleo. In questo modo il bambino eredita il DNA nucleare dei genitori, ma il DNA mitocondriale – responsabile della trasmissione delle malattie – proviene dalla donatrice. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bambini nati liberi da malattia ereditaria grazie a metodo vietato in Italia

