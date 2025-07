Harry in Angola contro le mine come Lady D E come la madre indossa il ‘famoso’ giubbotto antiproiettile

Londra, 17 luglio 2025 - Il principe Harry, come la compianta madre Lady D,  è andato in Angola per rilanciare la campagna per lo sminamento e contro la diffusione delle mine anti-uomo in tempi di conflitti e tensioni geopolitiche. Inoltre in un momento in cui diversi Paesi europei sono usciti dalla convenzione internazionale che le vieta. Armi trappola che continuano anni anche dopo la fine dei conflitti a mietere vittime, tra cui molti bambini. Il secondogenito di re Carlo III, lontano dalla famiglia reale, ma non dal ricordo della madre, è apparso in alcune foto nel Paese africano, con indosso un giubbotto antiproiettile azzurro come quello indossato da Diana e immortalato ai tempi su tutti i giornali del mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Harry in Angola contro le mine come Lady D. E come la madre indossa il ‘famoso’ giubbotto antiproiettile

Il principe Harry come Lady Diana: il video tra i campi minati dell’Angola - Passo sicuro e un giubbotto antiproiettile in protezione mentre percorre un sentiero da poco bonificato dalle mine antiuomo.

Il principe Harry come la principessa Diana: in Angola tra i campi pieni di mine antiuomo per sostenere The Halo Trust – Video - Il principe Harry è tornato in Angola per sostenere The Halo Trust, un’organizzazione benefica britannica per la bonifica delle mine antiuomo, ripetendo un famoso viaggio compiuto da sua madre, la defunta Principessa Diana (Lady D), nel 1997.

Harry d’Inghilterra sulle orme di Lady Diana: il ritorno nei campi minati dell’Angola - «I bambini non dovrebbero mai dover vivere nella paura di giocare all’aperto o di camminare verso la scuola.

