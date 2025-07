Trump dice di aver convinto Coca-Cola a usare zucchero canna al posto di sciroppo mais

(Adnkronos) – La Coca-Cola sembra aver accolto la proposta di Donald Trump. La misteriosa ricetta della bevanda gasata cambia. Al posto dello sciroppo di mais, ad alto contenuto di fruttosio, sarà usato quello di canna, ha reso noto il presidente americano che è notoriamente un grande consumatore della Diet Coke. "Ho iniziato a parlare all'azienda

