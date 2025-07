Scandalo Urbanistica | Milano nella tempesta giudiziaria

Scandalo Urbanistica a Milano, un’inchiesta della Procura scuote i vertici dell’urbanistica milanese: sotto indagine un sistema di favori. L’ inchiesta aperta dalla Procura di Milano scuote nel profondo i vertici dell’ Urbanistica cittadina, con uno scenario che si fa sempre più complesso e inquietante. Tra le figure principali finite nel mirino dei magistrati figurano l’assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi. Per lui è stata richiesta la misura cautelare. Inoltre, il noto costruttore Manfredi Catella, volto simbolo della trasformazione urbanistica della città . Le indagini, che coinvolgono in totale ventuno persone, ruotano attorno a un presunto sistema di favori, pressioni indebite e scambi di cortesie tra politica, imprenditoria e progettisti di fama internazionale. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Scandalo Urbanistica: Milano nella tempesta giudiziaria

