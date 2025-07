Arrestato in Germania l’ex braccio destro di Almasri | è l’ufficiale Al Bouti che lavorava nel carcere lager di Mitiga

Se l’Italia ancora discute per il mancato fermo del generale libico  Osama Najeem Almasri, ricercato dalla Corte penale internazionale, in Germania si arresta il suo ex braccio destro ala prigione di Mitiga,  Khaled Al Hishri, meglio conosciuto come Al Bouti. Ne dà notizia Alessia Candito per Repubblica. L’ufficiale è stato fermato a Francoforte. Da anni è citato nei rapporti internazionali, incluso quello del Panel of experts dell’Onu, come un torturatore, coinvolto nelle detenzioni e stupri avvenute nel carcere di Mitiga. I tedeschi lo hanno fermato in attesa della trasmissione della richiesta di estradizione da parte della Corte penale internazionale, che ha già inviato tutta la documentazione. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: germania - braccio - destro - almasri

Arrestato in Germania l’ex braccio destro di Almasri a Mitiga: era a Francoforte - È finito in manette a Francoforte uno degli uomini più temuti della Libia. Al Hishri, meglio conosciuto con il soprannome di Al Bouti, è stato arrestato al suo arrivo in Germania, dove si trovava per motivi ancora da chiarire.

Germania, arrestato Al Bouti: è stato il braccio destro di Almasri alla prigione di Mitiga - La polizia tedesca ha arrestato Khaled Al Hishiri, meglio conosciuto come Al Bouti, ex braccio destro di Almasri alla prigione di Mitiga, in Libia.

Arrestato in Germania Al Buti, ex braccio destro del generale libico Almasri: è ricercato dalla Cpi - Le autorità tedesche hanno arrestato a Francoforte Khaled al Hisri, detto al Buti, militare libico su cui pende un mandato d'arresto della Corte penale internazionale.

Arrestato in Germania l’ex braccio destro di Almasri a Mitiga Vai su X

Aveva fatto le valigie a 19 anni, lasciandosi alle spalle il Salento con una speranza stretta in tasca e un biglietto per la Germania. Due anni dopo, quel sogno di riscatto si è infranto sull’asfalto di un’autostrada tedesca. Daniel Sabetta, 21 anni, originario di Lev - facebook.com Vai su Facebook

Arrestato in Germania l’ex braccio destro di Almasri a Mitiga; Arrestato in Germania l'ex braccio destro di Almasri: è l'ufficiale Al Bouti che lavorava nel carcere lager di Mitiga; Arrestato in Germania l’ex braccio destro di Almasri a Mitiga.

Arrestato in Germania l’ex braccio destro di Almasri a Mitiga - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com

Germania, arrestato Al Bouti: è stato il braccio destro di Almasri alla prigione di Mitiga - La polizia tedesca ha arrestato Al Bouti, alias Khaled Al Hishiri, braccio destro di Almasri alla prigione libica di Mitiga. Da msn.com