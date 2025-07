A fuoco la facciata di un condominio a Monza e un appartamento | evacuate 50 persone 7 ferite

La facciata di un condominio di via Bramante da Urbino di Monza è andata a fuoco nel pomeriggio del 17 luglio. L'incendio ha interessato anche un appartamento. I vigili del fuoco hanno evacuato 50 residenti e affidato 7 persone alle cure dei sanitari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fuoco - facciata - condominio - monza

Incendio in via Sineo a Torino, a fuoco 5 automobili, l'androne di un palazzo e la facciata - Vasto incendio questa mattina - domenica 27 aprile 2025 - in via Riccardo Sineo a Torino. Le fiamme - che potrebbero essere state generate da un cortocircuito in una vettura parcheggiata - hanno coinvolto cinque vetture e l'androne di un palazzo adiacente.

Monza, 29 giugno 2025 Finalmente il grande giorno! Il giorno che i suoi figli spirituali hanno atteso con fede incrollabile e tanta preghiera. Il giorno che corona anni di fedeltà al Vangelo, anni in cui lei è stato guida, roccia, voce profetica nel deserto della confu - facebook.com Vai su Facebook

A fuoco la facciata di un condominio a Monza e un appartamento: evacuate 50 persone, 7 ferite; Monza, s’incendia la facciata di un palazzo in via Bramante: 50 persone evacuate; Incendio in un condominio: cinquanta residenti evacuati.

A fuoco la facciata di un condominio a Monza e un appartamento: evacuate 50 persone, 7 ferite - La facciata di un condominio di via Bramante da Urbino di Monza è andata a fuoco nel pomeriggio del 17 luglio. Da fanpage.it

Monza, s’incendia la facciata di un palazzo in via Bramante: 50 persone evacuate - In sette sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del 118 per il fumo intossicato e le alte temperature ... ilgiorno.it scrive