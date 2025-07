Valentin Carboni Inter l’argentino è già in ritiro con il Genoa | si attende l’ufficialità

Valentin Carboni Inter, le ultime sul futuro del talento argentino dei nerazzurri nel mirino del Genoa. Tutti i dettagli in merito. Valentin Carboni ha iniziato la sua avventura con il  Genoa, dopo essersi unito al ritiro della squadra a Moena sotto la guida di Patrick Vieira, come riportato da Sky Sport. L’attaccante argentino, classe 2005, è arrivato circa un’ora fa, pronto a mettersi subito al lavoro con il club rossoblu. La scelta di Carboni di non fermarsi a Genova per le visite mediche, già effettuate con l’Inter qualche settimana fa, e di non usufruire dei giorni di riposo concessi dal Genoa dopo il Mondiale per Club, dimostra la sua determinazione e voglia di mettersi subito a disposizione del tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Valentin Carboni Inter, l’argentino è già in ritiro con il Genoa: si attende l’ufficialitÃ

Genoa e Inter sono ai documenti per il trasferimento in rossoblù di Valentin Carboni. Domani o nei giorni successivi l'argentino svolgerà le visite mediche

