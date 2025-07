Quando Chiara ha aperto la porta Garlasco ora c’è la certezza | cosa è successo la mattina del 13 agosto 2007

Proseguono senza sosta le indagini sul delitto di Garlasco, uno dei casi giudiziari piĂą controversi e dolorosi degli ultimi decenni. Diciotto anni dopo la morte di Chiara Poggi, la Procura di Pavia si concentra ora sull’identificazione del profilo genetico maschile isolato su una garza non sterile usata durante i primi rilievi sulla scena del crimine. Una traccia biologica priva di nome, rilevata nella cavitĂ orale della giovane vittima, che potrebbe riaprire completamente il caso e rimettere in discussione certezze ritenute acquisite nel tempo. Il frammento di Dna maschile – un cromosoma Y – è stato isolato su due differenti campioni, in uno dei quali è stata riscontrata anche la presenza dell’infermiere che operò nella sala autoptica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

