Cagliari la conferenza di Zappa | Il mister e i ragazzi giovani portano tanto entusiasmo e voglia di fare Sul mercato…

Cagliari, la conferenza stampa di Zappa: «Il mister e i ragazzi giovani portano tanto entusiasmo e voglia di fare. Sul mercato.» Gabriele Zappa ha parlato oggi in conferenza stampa dal ritiro di Pontedilegno-Tonale, dove il Cagliari sta preparando la nuova stagione. Il difensore rossoblù ha commentato il lavoro svolto finora e ha espresso fiducia in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari, la conferenza di Zappa: «Il mister e i ragazzi giovani portano tanto entusiasmo e voglia di fare. Sul mercato…»

In questa notizia si parla di: cagliari - conferenza - zappa - mister

Como Cagliari 3-1, Nicola in conferenza stampa: «Il Cagliari ha fatto bene contro una squadra competitiva. Sul mio futuro dico che…» - Como Cagliari 3-1, le dichiarazioni del tecnico del Cagliari Davide Nicola in conferenza stampa Davide Nicola, tecnico del Cagliari, ha commentato in conferenza stampa il post gara contro il Como perso per 3-1 in questa 36a giornata di Serie A.

Cagliari, conferenza stampa Nicola: «Non pensiamo solo al Como ma anche alle altre: vogliamo la salvezza! Ecco il punto sugli infortunati» - Cagliari, la conferenza stampa di Nicola: il tecnico del Cagliari interviene alla vigilia della partita contro il Como di Fabregas Davide Nicola ha presentato oggi la sfida della 36ª giornata di Serie A, penultima partita prima della conclusione del campionato 2024-2025.

Napoli-Cagliari, Conte in conferenza dalle 14:30 LIVE - L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, in conferenza stampa dalle 14:30 per presentare l’ultimo match di campionato contro il Cagliari di domani sera.

Inizia la nuova stagione del Cagliari: i rossoblù di mister Fabio Pisacane si raduneranno domani, giovedì 10 luglio, al CRAI Sport Center di Assemini. Da domenica 13 luglio al via il ritiro di Ponte di Legno (BS). Ventinove i calciatori convocati - facebook.com Vai su Facebook

SALA STAMPA | Zappa in conferenza; Ritiro Cagliari | Zappa: “Siamo carichi. Mercato? Non ci penso, questa è casa mia”; SALA STAMPA | Deiola in conferenza stampa.

Cagliari, la conferenza di Zappa: «Il mister e i ragazzi giovani portano tanto entusiasmo e voglia di fare. Sul mercato…» - Cagliari, la conferenza stampa di Zappa: «Il mister e i ragazzi giovani portano tanto entusiasmo e voglia di fare. Da calcionews24.com

Conferenza stampa Zappa: «So cosa ci può dare Pisacane! Non penso alle voci di mercato che mi riguardano» - Conferenza stampa Zappa: il difensore del Cagliari interviene direttamente dal ritiro di Pontedilegno Tonale. Scrive cagliarinews24.com