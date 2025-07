I Fantastici 4 | Gli Inizi il regista rivela il casting più difficile del nuovo film Marvel

Il regista del reboot Marvel ha raccontato le sfide nella scelta del cast del nuovo film, soffermandosi in particolare sul ruolo di Reed Richards. Matt Shakman, regista di I Fantastici 4: Gli Inizi, ha condiviso nuovi dettagli sul processo di selezione del cast per il prossimo film Marvel Studios. In una recente intervista concessa a Variety, il filmmaker ha rivelato quale personaggio si è rivelato il più complesso da assegnare. Il difficile casting di Mister Fantastic Secondo Shakman, è stato particolarmente complicato trovare l'interprete giusto per dare volto a Reed Richards, alias Mister Fantastic. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli Inizi, il regista rivela il casting più difficile del nuovo film Marvel

Tutto sul film di Elden Ring, che avrebbe già trovato il regista e l'attore principale (Kit Connor) - Il successo di serie come The Last of Us e Fallout sembra aver spinto A24 a espandere il suo mondo indie tentando un adattamento cinematografico di Elden Ring, capolavoro fantasy che ha vinto il premio di gioco dell'anno nel 2022.

Twilight, lo studio ringraziò la regista con un cupcake: "Agli uomini regalano auto o contratti per tre film" - Catherine Hardwicke ha raccontato un aneddoto sul periodo in cui ottenne grande successo grazie alla regia del film con Robert Pattinson e Kristen Stewart.

Marvel ha pubblicato un nuovo video che ci porta dietro le quinte de I Fantastici Quattro: Gli Inizi, con i commenti del regista Matt Shakman e del produttore Kevin Feige. - facebook.com Vai su Facebook

