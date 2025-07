Tre allenatori da non sottovalutare in Serie A | Pioli Baroni e una scommessa

La nuova stagione di Serie A è alle porte e destano molta curiosità i tanti cambi in panchina che hanno vivacizzato l'estate di molti club. Nell'ultima puntata di OnlyFanta (guarda l'episodio completo) abbiamo scelto tre allenatori che non dovranno essere sottovalutati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tre allenatori da non sottovalutare in Serie A: Pioli, Baroni e una scommessa

In questa notizia si parla di: allenatori - serie - sottovalutare - pioli

Allenatori di Serie A 2025 – 2026: le previsioni per le panchine delle big - Con la stagione 2024-2025 ormai agli sgoccioli, l’attenzione si sposta sulle panchine delle big di Serie A in vista del campionato 2025-2026.

Formazioni ufficiali Pisa Frosinone, le scelte dei due allenatori per la sfida di Serie B - Formazioni ufficiali Pisa Frosinone, le scelte dei due allenatori per il match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie B Alle 15.

Formazioni ufficiali Lazio Parma, le scelte dei due allenatori per la sfida di Serie A - Formazioni ufficiali Lazio Parma, le scelte dei due allenatori per il match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A Alle 20:45 la sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie A tra Lazio Parma.

Tre allenatori da non sottovalutare in Serie A: Pioli, Baroni e una scommessa; Italia: chi sarà il nuovo ct? Da Pioli a Mancini e De Rossi, tutte le ipotesi; I migliori allenatori della storia del Milan.

Stefano Pioli nuovo allenatore Fiorentina: contratto fino al 2028 - Stefano Pioli torna alla Fiorentina come allenatore, con un contratto fino al 2028. calcioin.it scrive

Fiorentina, Pioli è il nuovo allenatore: ora è ufficiale - Dopo la separazione con l'Al Nassr, il club di Rocco Commisso ha potuto formalizzare l'accordo con l'ex tecnico del Milan. Come scrive msn.com