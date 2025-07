Retegui dice addio Dzeko e Immobile ci ripensano Kean resta È il momento delle punte

Si accende il mercato degli attaccanti: l'Atalanta perde il bomber della Nazionale. Kean sceglie di restare a Firenze. Tornano in Serie A Immobile e Dzeko. Il punto su tutti i movimenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Retegui dice addio, Dzeko e Immobile ci ripensano, Kean resta. È il momento delle punte

In questa notizia si parla di: dzeko - immobile - kean - retegui

Calciomercato, Immobile in Serie A: intreccio con Dzeko - Nuovo intreccio per conoscere il futuro di Ciro Immobile in Serie A. Spunta l’affare immediato per continuare a sognare nel campionato italiano: la verità L’attaccante originario di Torre Annunziata è pronto per scrivere ancora la storia in Serie A.

Osimhen, Dzeko e Immobile, i bomber di Turchia riportano 55 goal in Serie A. Chi li vuole e chi può prenderli - Un`ondata di ritorno, un`Ancienne Vague che bussa con forza al portone della Serie A: Victor Osimhen, Ciro Immobile e Edin Dzeko, 55 goal in.

Fiorentina, Dzeko o Immobile in attacco per Pioli. Aspettando la conferma di Kean - FIRENZE – Guarda all’attacco, e alla Turchia, il calciomercato della Fiorentina. Che, nell’attesa di ufficializzare la conferma di Kean guarda a due grandi nomi già in serie A nel passato: si tratta Edin Dzeko, ex Inter e Roma, del Fenerbahce e Ciro Immobile, bandiera del passato della Lazio, del Besiktas.

Fiorentina, preso Dzeko. Immobile dipende da Kean - Corriere dello Sport - Immobile dipende da Kean I viola si assicurano un attaccante ancora decisivo: Pioli è stato fondamentale per il sì del bosniaco. Si legge su corrieredellosport.it

