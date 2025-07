Maxi operazione antidroga smantellata banda di narcotrafficanti | 23 indagati La base in una casa di Ravenna

All'alba di giovedì è scattata l'operazione antidroga "Focus23" coordinata dalla Procura di Treviso ed eseguita dagli agenti delle squadre mobili. Un maxi blitz che coinvolge anche Ravenna, con un totale di 26  persone coinvolte, di cui 23 indagati. Due arresti in flagrante a Treviso e Belluno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

