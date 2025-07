LIVE Universiadi 2025 17 luglio in DIRETTA | azzurri in campo nella pallavolo azzurre sconfitte dalla Germania nel basket 3×3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.19 SCHERMA – Anna Maksymenko batte 15-12 Edina Kardos ed è la prima finalista del torneo di fioretto femminile. 18.18 PALLAVOLO – L’Italia è avanti 20-16 nel terzo set contro la Corea del Sud. 18.17 BASKET 3×3 – Quest’oggi l’Italia ha sconfitto 21-12 il Cile nell’incontro d’esordio mentre gli Stati Uniti d’America hanno battuto i cileni 21-9 18.15 BASKET 3×3 – Iniziata Italia-Stati Uniti d’America, incontro valevole per il gruppo A del torneo maschile. 18.14 SCHERMA – Maskymenko avanti 12-10 su Kardos nella prima semifinale del fioretto femminile. 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: azzurri in campo nella pallavolo, azzurre sconfitte dalla Germania nel basket 3×3

𝐕𝐍𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟓: 𝐃𝐎𝐌𝐀𝐍𝐈 𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐀-𝐂𝐈𝐍𝐀 🇮🇹🇨🇳 Ultima sfida della Pool 5 ad #HongKong Azzurre a caccia dell'ottava vittoria ⏰ Ore 14:00 Diretta DAZN e #VBT La NEWS https://www.federvolley.it/vnl-domani-lultima-sfida-ad-hong-kong-contro-la-cina - facebook.com Vai su Facebook

