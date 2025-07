L’Università di Bologna è seconda in Italia secondo la classifica Censis 2025

L'Alma Mater seconda solo a Padova, bene anche UniMoRe e Ferrara. Nelle Marche, medaglia d'argento per la Politecnica delle Marche tra gli atenei di medie dimensioni.

Per l’Orto Botanico dell’Università al via la seconda fase del restyling - Si è concluso nei giorni scorsi il primo cantiere di ristrutturazione dell’Orto Botanico dell’Università di Parma, relativo a lavori finanziati all'interno della linea di investimento PNRR “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”, sostenuto dall’Unione Europea.

