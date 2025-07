Martin-Aprilia insieme anche nel 2026 Jorge | Non è tutto rose e fiori ma darò il massimo

Il campione del mondo in carica annuncia di voler rispettare il contratto che lo lega alla formazione italiana: “Dobbiamo darci una nuova possibilità . L’infortunio in Qatar mi ha condizionato”. Poi rivela: “Honda era un’opzione, ma non l’unica”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Martin-Aprilia insieme anche nel 2026. Jorge: "Non è tutto rose e fiori, ma darò il massimo"

MotoGp, Rivola: “Tempi di recupero di Martin indefiniti, nessun sostituto in Aprilia” - Bologna, 24 aprile 2025 – Jorge Martin è stato dimesso dall’ospedale qualche giorno fa e sabato potrà tornare in Europa con un aereo medico.

Jorge Martin ha fatto sapere all’Aprilia che potrebbe andare via, sullo sfondo c’è l’Honda - Jorge Martin, campione del mondo in carica della Moto Gp, potrebbe lasciare l’Aprilia al termine della stagione 2025.

Motogp, Jorge Martin vuole già lasciare Aprilia? Lo spagnolo medita di esercitare una clausola per liberarsi - Finita prima ancora di cominciare? Jorge Martin avrebbe intenzione di lasciare l’ Aprilia al termine di questa stagione approfittando di una clausola del contratto che svincola il pilota qualora dopo sei gare non sia in lizza per competere per il mondiale.

Jorge Martin torna in pista a Brno e ritrova la Aprilia RS-GP che il team, con Marco Bezzecchi e Lorenzo Savadori, ha portato al livello dei migliori. Il contratto che lo vede con la Casa di Noale fino al 2026 sarà rispettato? Crediamo che la prestazione del week

"Non vedo l'ora di tornare in moto, sono molto felice che sia finalmente arrivato questo momento. Insieme ad Aprilia dobbiamo lavorare tanto, perché abbiamo un grande potenziale per fare bene. È il momento d'iniziare costruire e di fare un bel finale di stagio

