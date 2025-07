Firenze Pierre Sikivie e Leonard Susskind ricevono la medaglia Galileo

Firenze, 17 luglio 2025 - Oggi, 17 luglio, a Firenze presso Villa Galileo, la dimora storica in cui il grande scienziato trascorse l'ultima parte della sua vita, si sta svolgendo la cerimonia di consegna della Medaglia Galileo Galilei 2025, prestigioso riconoscimento internazionale assegnato ogni due anni dall’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con il GGI Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics, il suo Centro Nazionale di Studi Avanzati in partnership con l’Università di Firenze, a scienziati e scienziate che hanno dato un contributo eccezionale al progresso delle ricerche in fisica teorica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, Pierre Sikivie e Leonard Susskind ricevono la medaglia Galileo

In questa notizia si parla di: firenze - galileo - medaglia - pierre

Rimaturità al Liceo Galileo a Firenze: ex studenti di nuovo sui banchi per la seconda edizione. Un ponte tra generazioni e valorizzazione delle materie classiche - La Rimaturità torna al Liceo Classico Galileo di Firenze con la sua seconda edizione, confermando una tradizione che unisce passato e presente.

Firenze, al Museo Galileo debutta 'Caterina, la madre di Leonardo' - Firenze, 2 maggio 2025 – Chi era la donna che diede i natali a Leonardo da Vinci? Quale legame inatteso unisce la sua vicenda personale al Museo Galileo? A queste e altre domande prova a rispondere lo spettacolo teatrale Caterina, la madre di Leonardo a cura della Compagnia Oltre, che sarà presentato in anteprima nazionale mercoledì 7 maggio alle 21, negli spazi del Museo Galileo, in un’apertura serale straordinaria (dalle 18 alle 23, ingresso ridotto 8 euro, ticket in biglietteria).

Firenze, tragico incidente: muore in moto sul viale Galileo - Firenze, 27 maggio 2025 – Tragedia a Firenze. Un uomo di 50 anni è morto in un incidente stradale. È successo intorno alle 21 sul viale Galileo per andare al piazzale Michelangelo.

Firenze, Pierre Sikivie e Leonard Susskind ricevono la medaglia Galileo; OGGI IN CITTÀ!; News.

Firenze, Pierre Sikivie e Leonard Susskind ricevono la medaglia Galileo - Oggi, 17 luglio, a Firenze presso Villa Galileo, la dimora storica in cui il grande scienziato trascorse l'ultima parte della sua vita, si sta svolgendo la cerimonia di conse ... Lo riporta lanazione.it

A Firenze in mostra oltre 200 opere di Galileo Chini - Al via martedì 7 dicembre la rassegna che mette in mostra a Firenze oltre 200 opere fra dipinti, disegni, illustrazioni e ceramiche di Galileo Chini (Firenze 1873- Riporta ansa.it