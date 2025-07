Veronica Pivetti e i 60 anni | Sono i 40 di una volta felicissima che la Rai racconti le donne mature in Balene

Veronica Pivetti ha compiuto sessant'anni lo scorso febbraio. L'attrice, che presto vedremo nella fiction Balene, ha parlato di questa età e si è detta felice che la Rai voglia raccontarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stasera su Rai 3 “Un Alieno in Patria” con Peter Gomez: tra gli ospiti in studio Paolo Mieli, Veronica Pivetti e Renata Polverini - Sabato 3 maggio alle 20:30 torna su Rai 3 una nuova puntata di “ Un alieno in patria ”, il nuovo programma di approfondimento dell’access prime time condotto da Peter Gomez.

Balene - Amiche per sempre, cosa sappiamo sulla serie con Veronica Pivetti e Carla Signoris - In arrivo prossimamente sulla Rai una serie con una coppia inedita su schermo. Stiamo parlando di Veronica Pivetti e Carla Signoris che interpreteranno due litigiose amiche che si ritroveranno per risolvere un mistero.

Una bella intervista di Gino Murabito all’attrice e doppiatrice Veronica Pivetti che porta in scena “La morte di Pizia” che verrà presentato domani venerdì 11 luglio al Mythos Troina Festival - facebook.com Vai su Facebook

Al Mythos Troina Festival protagonista Veronica Pivetti con la prima nazionale de “La morte della Pizia” Vai su X

Pivetti e Signoris, amiche fra dramedy e misteri in Balene - Un'amicizia profondissima dai tempi dell'università, andata in crisi da 10 anni per un motivo da scoprire, e un riavvicinamento portato dalla scomparsa misteriosa e traumatica della terza componente d ... Scrive ansa.it