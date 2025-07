Sostitutiva sui finanziamenti | modello in tedesco e sloveno

Online le versioni bilingue della dichiarazione annuale richiesta a banche e altri istituti per comunicare e determinare acconto e saldo dell’imposta sui finanziamenti. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

In questa notizia si parla di: finanziamenti - sostitutiva - modello - tedesco

Niente sostitutiva sull’ipoteca se il finanziamento non è concluso in Italia.

Al via il modello per l’imposta sui finanziamenti - 270335/2017 con l’approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio- Si legge su ilsole24ore.com

Modello tedesco, ma non per i rimborsi elettorali - Il Sole 24 ORE - La grande corsa al voto, se finirà davvero con aprire le urne a settembre, porterà in anticipo la prima campagna elettorale senza rimborsi per i partiti. ilsole24ore.com scrive