Roma trovate ossa umane in terreno a La Monachina

(Adnkronos) – Ossa umane sono state rinvenute in un terreno in via La Monachina a Roma. Lo scheletro è stato trovato tre le sterpaglie nel corso di alcuni lavori di bonifica. Sul posto i poliziotti del commissariato Aurelio. Il Pm ha disposto il sequestro delle ossa e le analisi della scientifica. Lo scheletro è stata . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: roma - ossa - umane - terreno

Trovate le prime ossa di un “gladiatore” sbranato da un leone: sono molto lontane da Roma - In un cimitero dell'Antica Roma scoperto nel 2004 a York, in Inghilterra, sono state trovate le prime prove di un gladiatore - piĂą correttamente di un bestiarius - ucciso da un leone in combattimento.

Roma, uomo trovato impiccato a Rocca di Papa: vicino rinvenute altre ossa - (Adnkronos) – Un uomo è stato trovato impiccato a un albero in una zona boschiva a Rocca di Papa, in provincia di Roma.

Roma, uomo trovato impiccato a un albero. Poi la terribile scoperta: trovate ossa umane - Un nuovo episodio inquietante scuote l’opinione pubblica, riportando all’attenzione il tema del disagio sociale e delle morti che avvengono in circostanze ancora tutte da chiarire.

Trentenne trovato morto in un bosco: ai piedi del cadavere pantaloni da uomo contenenti ossa umane Vai su X

Un uomo impiccato è stato trovato questa mattina in una zona boschiva di Rocca di Papa, ai Castelli Romani. Il corpo è stato trovato in un’area scoscesa sotto un’abitazione privata. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale, un’ambulanza e i vigili d - facebook.com Vai su Facebook

Roma, trovate ossa umane in terreno a La Monachina; Roma, trovate ossa umane in terreno a La Monachina; Roma, trovate ossa umane in terreno a La Monachina.

Roma, trovate ossa umane in terreno a La Monachina - Lo scheletro è stato trovato tre le sterpaglie nel corso di alcuni lavori di bonifica. Come scrive ilfattonisseno.it

Mistero a Roma, ritrovato uno scheletro umano nascosto dell’erba - È stato trovato uno scheletro umano, intero, nascosto nell’erba a ridosso delle case in via La Monachina, 50. Riporta roma.repubblica.it