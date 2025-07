Ex Ilva ecco l’Aia | l’impianto potrà continuare a produrre 6 milioni di tonnellate di acciaio Urso | Ora il rigassificatore ma tocca al Comune di Taranto

«Taranto continuerà, lo stabilimento è salvo ». È l’annuncio trionfale con cui Adolfo Urso, parlando al congresso della Cisl, ha comunicato il rilascio dell’Aia per l’ex Ilva. In poche parole, l’impianto potrà continuare a produrre i suoi 6 milioni di tonnellate di acciaio all’anno. «La siderurgia italiana è salva, l’industria italiana può ancora avere l’acciaio », ha esultato ancora il ministro delle Imprese e del Made in Italy. Ma la questione potrebbe essere ben più complicata di così, perché bisogna scavalcare almeno altri tre ostacoli non di poco conto. L’Aia e il via libera a produrre. Con l’ottenimento dell’Aia, l’Autorizzazione integrata ambientale, l’ex Ilva ha compiuto il primo passo nel suo processo di decarbonizzazione. 🔗 Leggi su Open.online

Ex Ilva, incendio e fumo nero mentre il ministro Pichetto Fratin annuncia: “Diventerà l’impianto più decarbonizzato d’Europa” - Mentre il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, parlava ai giornalisti a Taranto, dichiarando l’intenzione del governo di fare dell’ ex Ilva «il miglior impianto, il più decarbonizzato d’Europa», dal cuore della zona industriale si alzava una densa colonna di fumo nero.

Ilva, Urso attacca la procura per il sequestro dell’Afo1: “Impedita la messa in sicurezza, impianto compromesso” - L’ altoforno 1 è “verosimilmente del tutto compromesso”. Cinque giorni dopo l’incidente nell’ Ilva di Taranto che ha portato al sequestro senza facoltà d’uso dell’impianto, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sferra un attacco diretto alla procura che ha disposto i sigilli.

Il ministro Urso lancia l'allarme: «L'impianto ex Ilva è del tutto compromesso» - Il ministro Adolfo Urso lancia l'allarme: «L'impianto ex Ilva è del tutto compromesso». Parole che fanno tremare: «Più che le trattative in corso.

Meloni interrompa la sceneggiata tra #Urso, Emiliano e Sindaco che porterà alla chiusura del più grande impianto industriale del #Sud. Le opere funzionali a #Ilva vanno dichiarate di interesse dello Stato e realizzate bypassando ogni potere locale.

