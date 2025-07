zcs 40 anni di straordinaria follia

Terranuova (Ar), 17 lug. (askanews) - Zucchetti Centro Sistemi ha aperto le porte del proprio Logistic Hub per celebrare i suoi 40 anni di attivitĂ , guardando al futuro dell'innovazione tra Intelligenza Artificiale e sostenibilitĂ . Impossible riassumere le tappe di questa straordinaria storia, ma bisogna sottolineare la continuitĂ di un filo conduttore che sta rivoluzionando la robotica, la produzione e lo sfruttamento delle energie rinnovabili, l'healthcare, l'automazione industriale e la digitalizzazione dei processi gestionali. "Bisogna comunque sempre guardare la tecnologia e l'innovazione come processo, ovviamente per il miglioramento dei prodotti e soprattutto con l'obiettivo di far star meglio le persone che li usano, e quindi di semplificare la vita alle persone", osserva Fabrizio Bernini, Presidente di Zucchetti Centro Sistemi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

