Denise Richards shock | accuse di violenza domestica all’ex marito ottenuto un ordine restrittivo

La star di Scary Movie 3 e Sex Crimes ha accusato l'ex coniuge Aaron Phypers di averla picchiata in diversi momenti del loro matrimonio. Denise Richards ha presentato una richiesta di ordine restrittivo temporaneo contro l'ex marito Aaron Phypers, accusandolo di averla resa vittima di violenza domestica fisica e psicologica. L'attrice ha presentato la documentazione al tribunale della California, affermando che l'ex coniuge l'avrebbe aggredita in più occasioni, allegando anche foto delle escoriazioni e altri dettagli. L'accusa di Denise Richards all'ex marito "Aaron mi ha frequentemente strangolata con violenza, mi ha schiacciato la testa con entrambe le mani, mi ha dato schiaffi in faccia, mi ha sbattuto la testa contro il portasciugamani, mi ha minacciata di morte, mi ha tenuta a terra con il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

