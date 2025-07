Milano da bere anzi bevuta… Cerno | crolla il modello Pd Sala si faccia da parte

Nella Milano non piĂą da bere, ma "bevuta" come si dice a Roma, si apre la grande questione di una cittĂ Â bloccata: dai cantieri messi sotto sequestro alle richieste d'arresto per un assessore della Giunta e vari indagati. Ma l'indagine - vedremo dove porterĂ -  è solo la punta dell'iceberg di un intero modello Milano, che è il modello del Pd degli ultimi dieci anni, ed è il modello di Sala che ha causato una serie di disastri. Il commento del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

