Terracina viola il divieto di avvicinamento al padre | arrestata 35enne

Terracina, 17 luglio 2025 – Aveva violato il divieto di avvicinamento e per questo è finita in carcere: nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Terracina, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, una donna di 35 anni del luogo, già nota alle forze di polizia. Nello specifico, l’indagata, si era presentata presso gli uffici del Comando Stazione Carabinieri di Terracina, in compagnia del proprio padre. Da preliminari accertamenti condotti dai militari dell’Arma è emerso che l’indagata era sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai genitori e alla nonna, notificatole lo scorso 27 giugno da parte del personale del Commissariato di Polizia di Terracina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

