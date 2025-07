Volti nuovi e grandi ritorni | chi promette meglio tra gli allenatori in Serie A?

In Serie A molte panchine sono state rivoluzionate in vista della nuova stagione. Tra volti nuovi, come quello di Chivu, e grandi ritorni, come quello di Allegri, nell'ultima puntata di OnlyFanta (guarda l'episodio completo) abbiamo provato ad analizzare il possibile percorso di questi allenatori nei rispettivi club.¬†. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Volti nuovi e grandi ritorni: chi promette meglio tra gli allenatori in Serie A?

In questa notizia si parla di: volti - ritorni - allenatori - serie

Italia, la lista dei convocati di Spalletti: tra ritorni, nuovi volti e nessun calciatore della Roma - Un Europa League dolce-amara quella conquistata dalla Roma in questo finale di campionato, tra la gioia di aver rimediato in maniera miracolosa ad una stagione dai toni iniziali drammatici e il rammarico di aver mancato la Champions per un solo punto.

Provini in corso, professori (quasi tutti) confermati e nuovi ingressi, tra volti noti e possibili ritorni clamorosi  - L a macchina di Amici è ufficialmente partita: sono infatti aperti i casting per la nuova edizione del talent firmato Maria De Filippi.

Mediaset svela il palinsesto 2025-2026: un mix di grandi ritorni, nuove storie e volti amati - Il sipario si alza sulla stagione televisiva 2025-2026 di Mediaset, promettendo un autunno e un inverno ricchi di emozioni, colpi di scena e grandi ritorni.

SETTORE GIOVANILE Sono due i volti nuovi tra gli allenatori del vivaio granata: Matteo Colombaretti e Marco Bertacchi. Matteo Colombaretti, 27 anni, dal 2019 è stato nei ranghi del Siepelunga Bellaria. Sarà alla guida della Under 13 al posto di Liso. Per Mar - facebook.com Vai su Facebook

Volti nuovi e grandi ritorni: chi promette meglio tra gli allenatori in Serie A?; GUIDA COMPLETA AGLI ALLENATORI; I ritorni in panchina sono vincenti o no? Il bilancio.

Serie A 2025/26: rivoluzione in panchina e stipendi aggiornati - La Serie A 2025/26 si preannuncia come una stagione rivoluzionaria, con un numero record di 13 cambi in panchina che ridisegnano le strategie di molte squadre. Da informazione.it

Nuovi allenatori serie A 2025/26, quanti cambi in panchina fra ritorni ... - Nuovi allenatori serie A 2025/26, quanti cambi in panchina fra ritorni al passato, rifiuti e scommesse di Nicolò Franceschin, Red. corriere.it scrive