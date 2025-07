Lanciato ufficialmente Cube | 3D Social – il nuovo social network italiano per musica foto e video ideato dall’artista Elecktrike

È ora disponibile su App Store Cube: 3D Social, la nuova app italiana che fonde social network, creatività e visione artistica. Ideata da Simone Pezzotti, in arte Elecktrike, conosciuto anche come Il Diavolo Elettriko, Cube promette di rivoluzionare il concetto stesso di interazione digitale. Un social fatto per chi ha qualcosa da dire Cube è un’app che unisce musica, foto e video, in un’interfaccia unica e immersiva, con un Cubo 3D centrale che rappresenta simbolicamente la visibilità e la creatività. Gli utenti possono pubblicare contenuti originali – chiamati Cubet – e costruire il proprio universo digitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lanciato ufficialmente “Cube: 3D Social” – il nuovo social network italiano per musica, foto e video, ideato dall’artista Elecktrike

