La Pigiama Run la corsa per i bambini malati di cancro torna a settembre a Bergamo Iscrizioni aperte

L’APPUNTAMENTO. Il 26 settembre le strade di Bergamo si tingeranno di solidarietĂ : torna per la seconda volta in cittĂ la Pigiama Run, la corsa (o camminata) in pigiama organizzata da Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per sostenere i bambini con patologie oncologiche. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - La Pigiama Run, la corsa per i bambini malati di cancro torna a settembre a Bergamo. Iscrizioni aperte

Torna a Bergamo la Pigiama run: la corsa a sostegno di bambini con patologie oncologiche - Iscrizioni già aperte online; in alternativa, sarà possibile registrarsi anche allo stand promozionale a Oriocenter sabato 26 e domenica 27 luglio ... Riporta bergamonews.it