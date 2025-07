Roma l’Atalanta punta Matteo Plaia | trattativa in corso per il difensore della Primavera

L’Atalanta si muove per Matteo Plaia. Secondo quanto riportato da Luca Bendoni, giornalista di Sky Sport, è in corso una trattativa tra Roma e Atalanta per il giovane difensore classe 2006, uno dei talenti più interessanti del settore giovanile giallorosso. Plaia, protagonista nella Primavera della Roma, ha attirato l’interesse di diversi club italiani, ma la Dea sembra intenzionata a fare sul serio. La trattativa, secondo quanto riportato, è già stata avviata, ma al momento non sono note le cifre né la formula dell’eventuale trasferimento. Atalanta are in talks for Italy U19 CB Matteo Plaia from AS Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, l’Atalanta punta Matteo Plaia: trattativa in corso per il difensore della Primavera

