È morta Connie Francis regina del rock ' n' roll | la sua Pretty Little Baby è tornata virale grazie a TikTok

La cantante e icona della musica anni '50 divenne conosciuta anche in Italia per la cover di Quando quando quando di Alberto Testa e Tony Renis. All'età di 87 anni è scomparsa la cantante Connie Francis, conosciuta soprattutto negli Stati Uniti per essere considerata la 'prima regina del rock 'n' roll', e tornata in auge anche in Italia grazie a TikTok. Ad annunciare la scomparsa della star della musica, morta due settimane dopo il ricovero in una struttura ospedaliera, è stato l'amico Ron Roberts, con un post pubblicato su Facebook. Il ritorno virale su TikTok di Connie Francis e il messaggio d'addio dopo la sua morte Lo scorso 4 luglio, la cantante aveva pubblicato su Facebook un post in cui rassicurava i suoi fan circa le . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

